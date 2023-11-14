МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Использование Евросоюзом в своих целях замороженных российских активов может стать причиной дестабилизации международной финансовой системы, предостерег еврочиновников премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Володин пригрозил G7 ответными действиями на конфискацию российских активов

"Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. Необходимо подготовить правовую основу, и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это самостоятельно", — приводит слова де Кроо агентство РИА Новости.

Отмечается, что с Брюсселем согласны в Люксембурге, в котором находится депозитарий с замороженными российскими активами — Clearstream, а в Германии уже давно бьют тревогу по данной проблеме.

Конфискация чревата "непредсказуемыми экономическими последствиями", ссылается РИА Новости на газету Financial Times, которая отмечает, что данная мера заставит другие государства вывести резервы, так как нет гарантии, "что с ними не поступят так же".

Против использования активов выступает и Европейский центральный банк, полагая, что многие регуляторы других стран просто откажутся от активов в евро и это поставит под угрозу финансовую стабильность Евросоюза.

По данным агентства, на долю евро приходится более 20% мировых резервов — 12 триллионов долларов. Это активы официальных инвесторов, таких как центробанки. ЦБ скоро решит, как обменять заблокированные активы инвесторов

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что лидеры союза поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. По его словам, есть желание, которое разделяют большинство членов Евросовета, сделать решительный шаг вперед для возможности использовать часть средств — вероятно, доходов — для финансовой поддержки Украины.

Со стороны Еврокомиссии часто поступали требования использовать замороженные российские активы на нужды Украины, однако законодательная база для таких действий в Евросоюзе пока что отсутствует. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".