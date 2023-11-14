МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Госкорпорация "Роскосмос" получит из бюджета РФ более 9 миллиардов рублей на развитие космической системы дистанционного зондирования Земли "Грифон" в течение следующих трех лет, соответствующие поправки правительства ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы одобрены комитетом Госдумы по бюджету и налогам. "Роскосмос" впервые выкупит спутниковые ресурсы у частного бизнеса

Поправками, в частности, предлагается выделить госкорпорации "Роскосмос" 2,675 миллиарда рублей в 2024 году, 3,775 миллиарда рублей в 2025 году и 2,581 миллиарда рублей в 2026 году "в целях развития космической системы дистанционного зондирования Земли на основе малых космических аппаратов "Сфера — Грифон".

Госдума планирует рассмотреть проект среднесрочного бюджета во втором чтении со всеми поправками в среду, 15 ноября.

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказывал о планах по развертыванию основной спутниковой группировки малых аппаратов "Грифон", состоящей из 136 космических аппаратов. По его словам, в следующем году планируется запустить четыре экспериментальных образца, а основную группировку – в 2025-2026 годах.

Спутники будут снимать Землю с разрешением порядка четырех метров. Группировка будет полностью обновлять снимки территории России примерно за сутки.

Руководитель Центра автоматических космических систем и комплексов ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") Екатерина Твердохлебова сообщила накануне, что, по задумке разработчиков, стоимость одного аппарата "Грифон" должна составить 50 миллионов рублей.