МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Руководители центральных банков, возможно, будут вынуждены принять более мощные меры для стабилизации инфляционных ожиданий, чем в ином случае, если не будет ясно, как долго инфляция будет высокой. Об этом заявил во вторник заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон. ФРС США не будет снижать ставки еще около года, считают в Goldman Sachs

Джефферсон не говорил о своих экономических прогнозах и о том, какую траекторию денежно-кредитной политики он предпочитает.

Вместе с тем он отметил, что неопределенность многих параметров экономики, возникшая во время пандемии, а особенно неопределенность перспектив инфляции, остается необычайно высокой.

Джефферсон подчеркнул, что руководителям центральных банков при принятии решений по денежно-кредитной политике следует учитывать неопределенность, применяя два описанных в экономической литературе очень разнящихся подхода, один из которых предполагает постепенность в условиях неопределенностей, а другой — более мощные, чем в обычных условиях, меры.

"Одним из интересующих руководителей центральных банков вопросов — это устойчивость инфляции", — сказал Джефферсон, отметив что оба описанных в литературе подхода "предполагают проведение более жесткой политики, чем в условиях определенности, чтобы предотвратить закрепление инфляционных сил в инфляционных ожиданиях".

Борясь с высокой инфляцией, ФРС за полтора года повысила ключевую ставку на 5,25 процентного пункта, до достигнутого в июле текущего диапазона 5,25%-5,50%.

От установленных летом прошлого года 40-летних максимумов инфляция при расчете по предпочитаемой центральным банком методике замедлилась примерно до 3,4%.

На этой неделе вышли результаты проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка опроса, которые указали на ослабление инфляционных ожиданий.

Председатель ФРС Дером Пауэлл не исключает дальнейшего повышения ставок, если движение инфляции к установленному центральным банком целевому уровню 2% остановится.