Представитель ФРС: неопределенность по инфляции потребует более сильной реакции
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Руководители центральных банков, возможно, будут вынуждены принять более мощные меры для стабилизации инфляционных ожиданий, чем в ином случае, если не будет ясно, как долго инфляция будет высокой. Об этом заявил во вторник заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон.
Джефферсон не говорил о своих экономических прогнозах и о том, какую траекторию денежно-кредитной политики он предпочитает.
Вместе с тем он отметил, что неопределенность многих параметров экономики, возникшая во время пандемии, а особенно неопределенность перспектив инфляции, остается необычайно высокой.
Джефферсон подчеркнул, что руководителям центральных банков при принятии решений по денежно-кредитной политике следует учитывать неопределенность, применяя два описанных в экономической литературе очень разнящихся подхода, один из которых предполагает постепенность в условиях неопределенностей, а другой — более мощные, чем в обычных условиях, меры.
"Одним из интересующих руководителей центральных банков вопросов — это устойчивость инфляции", — сказал Джефферсон, отметив что оба описанных в литературе подхода "предполагают проведение более жесткой политики, чем в условиях определенности, чтобы предотвратить закрепление инфляционных сил в инфляционных ожиданиях".
Борясь с высокой инфляцией, ФРС за полтора года повысила ключевую ставку на 5,25 процентного пункта, до достигнутого в июле текущего диапазона 5,25%-5,50%.
От установленных летом прошлого года 40-летних максимумов инфляция при расчете по предпочитаемой центральным банком методике замедлилась примерно до 3,4%.
На этой неделе вышли результаты проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка опроса, которые указали на ослабление инфляционных ожиданий.
Председатель ФРС Дером Пауэлл не исключает дальнейшего повышения ставок, если движение инфляции к установленному центральным банком целевому уровню 2% остановится.
https://1prime.ru/finance/20231114/842264518.html