МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. При пользовании услугами "псевдоломбардов" их клиент может столкнуться с тем, что нелегальные кредиторы утаят прибыль от продажи залога либо в итоге так и не вернут заложенную "милую сердцу" вещь, следует из заявления заместителя директора департамента небанковского кредитования Банка России Романа Мухлынова и информации на сайте регулятора. В России создадут дорожную карту по борьбе с мошенничеством на финрынке

Ранее во вторник Мухлынов рассказал, что ЦБ за первые три квартала выявил 1326 нелегальных участников рынка кредитования. "Хотел обратить внимание на схему, которая сегодня была опубликована на сайте Банка России. Она новая и продолжает распространяться. Иногда мы ее называем "хранители" — это когда вы приходите в ломбард, пытаясь на короткий срок занять какие-то деньги, но вместо договора займа вам предлагают договор хранения", — также сказал он, выступая на VIII Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

"Какие здесь минусы? По таким псевдоломбардным договорам не ограничиваются проценты. То есть к договору хранения проценты бывают больше, чем положено по нормативным актам. Когда вы в ломбард приходите, вы надеетесь получить назад ту вещь, иногда милую сердцу, которую сдали в ломбард, но по таким псевдоломбардным услугам, к сожалению, шансы стремятся к нулю. Вместо того чтобы вернуть вещь после того, как вы вернули долг, зачастую ее просто продают, а говорят, что "мы с вами в расчете", — пояснил Мухлынов.

Как сообщается на сайте Банка России, организации, маскирующиеся под ломбарды, не включены в государственный реестр ломбардов, который ведет Банк России, не соблюдают законодательные требования к ломбардной деятельности и не поднадзорны регулятору.

"Имущество, переданное нелегалам, не подлежит страхованию, тогда как для ломбардов это обязательное требование. Кроме того, нет гарантии, что клиенту нелегала выплатят деньги при реализации вещи, в то время как ломбарды обязаны вернуть разницу между суммой реализации невостребованной вещи и суммой обязательств потребителя (если сумма, вырученная при реализации вещи, превышает сумму ее оценки)", — указывается на сайте ЦБ.

"Такие компании могут быть привлечены к административной ответственности, а их руководители — к уголовной. Для того чтобы не стать жертвой мошенников, проверяйте, состоит ли компания в государственном реестре ломбардов. Помните также, что легальный ломбард должен заключать с клиентом договор займа в форме залогового билета", — отмечается там же.