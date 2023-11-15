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2023
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Россияне набрали рекордную сумму микрокредитов, сообщили СМИ
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Совокупный долг россиян по микрокредитам по итогам третьего квартала 2023 года достиг 348,1 миллиарда рублей, сообщили "Известия", ссылаясь на крупнейшее объединение участников... ПРАЙМ, 15.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Совокупный долг россиян по микрокредитам по итогам третьего квартала 2023 года достиг 348,1 миллиарда рублей, сообщили "Известия", ссылаясь на крупнейшее объединение участников микрофинансового рынка СРО "МиР".
Отмечается, что за год данная сумма увеличилась на 18%. При этом количество клиентов за третий квартал возросло на 2,7 миллиона человек, до 19,9 миллиона. В СРО "МиР" эту динамику объяснили ростом популярности микрозаймов по сравнению с банковскими кредитами.
Источники издания отметили, что рост объемов займов микрокредитов является попыткой россиян сохранить привычный образ жизни на фоне роста инфляции притом, что банки начали ужесточать подход к заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Указанные факторы побудили ряд граждан искать альтернативные пути получения средств.