МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Совокупный долг россиян по микрокредитам по итогам третьего квартала 2023 года достиг 348,1 миллиарда рублей, сообщили "Известия", ссылаясь на крупнейшее объединение участников микрофинансового рынка СРО "МиР". Подсчитана динамика отданных коллекторам долгов с кредиток

Отмечается, что за год данная сумма увеличилась на 18%. При этом количество клиентов за третий квартал возросло на 2,7 миллиона человек, до 19,9 миллиона. В СРО "МиР" эту динамику объяснили ростом популярности микрозаймов по сравнению с банковскими кредитами.

Источники издания отметили, что рост объемов займов микрокредитов является попыткой россиян сохранить привычный образ жизни на фоне роста инфляции притом, что банки начали ужесточать подход к заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Указанные факторы побудили ряд граждан искать альтернативные пути получения средств.