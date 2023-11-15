МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон признал, что у него уже нет возможности направлять Украине десятки миллиардов долларов и хочет переложить это на Евросоюз, который также не готов больше быть спонсором, при этом в Киеве ждут хотя бы 29 миллиардов долларов, сообщило агентство РИА Новости. Украинцев предупредили о грядущей катастрофе

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что 60 миллиардов долларов для Украины на 2024 год так и не утвердили, последний согласованный пакет составляет 425 миллионов долларов и денег в программе содействия безопасности Украины почти нет.

По словам спикера Минобороны США Сабрины Сингх, на Киев потрачено уже почти 95% средств, но есть другие спонсоры, которые соберутся в середине ноября на очной встрече в "формате Рамштайн".

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что для украинской армии еще есть 1,1 миллиарда долларов.

Помощница главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки также завила, что средств для прямой бюджетной поддержки Украины нет и без дальнейшего финансирования правительству страны придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссия денег и невыплата зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель полагает, что американская помощь Киеву сократится, поэтому придется раскошеливаться европейцам. При этом Брюссель собираются конфисковать российскую собственность. Так, газета Financial Times опубликовала открытое письмо известных международных деятелей с призывом передать Киеву замороженные активы. Однако ситуация с российскими активами остается туманной из-за возникающих после передачи рисков.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко в интервью изданию Politico сказал, что ожидает от Запада в 2024 году хотя бы 29 миллиардов долларов, которые позволят закрыть бюджетный дефицит. При этом он предупредил, что если Украина окажется в кризисе, то "не поздоровится и Евросоюзу".