ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 15 ноя — ПРАЙМ. Более 100 миллиардов долларов тратят в год мировые державы на развитие пилотируемой космонавтики, сообщил в среду генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РФ Владимир Соловьев. Эксперт предсказал появление космических пиратов в течение 10 лет

"На фоне в целом мировой космической индустрии, которая приблизительно оценивается в 400-450 миллиардов долларов, примерно четвертая часть у космических держав идет на развитие пилотируемых программ", — сказал он на конференции "Пилотируемые полеты в космос".

По его словам, человек уникален тем, что иногда именно благодаря ему удается решить "какие-то совсем неподъёмные ситуации", связанные с неполадками космической техники.

Соловьев добавил, что Россия потратила на МКС 14 миллиардов долларов при общей стоимости проекта в 160-170 миллиардов, но при этом обладает правами использования 30% ресурсов станции.

Согласно представленной им презентации, в период с 1994 по 2020 годы РФ потратила 11,7 миллиарда долларов, а США — ровно 100. В то же время "потребное финансирование" на 2021-2024 годы составляет 2,5 миллиарда со стороны РФ и 12,8 миллиарда со стороны США.