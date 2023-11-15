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2023
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В России оценили объем мировых затрат на пилотируемую космонавтику
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Более 100 миллиардов долларов тратят в год мировые державы на развитие пилотируемой космонавтики, сообщил в среду генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам... ПРАЙМ, 15.11.2023
финансы, технологии, новости, мир, космос, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 15 ноя — ПРАЙМ. Более 100 миллиардов долларов тратят в год мировые державы на развитие пилотируемой космонавтики, сообщил в среду генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РФ Владимир Соловьев.
"На фоне в целом мировой космической индустрии, которая приблизительно оценивается в 400-450 миллиардов долларов, примерно четвертая часть у космических держав идет на развитие пилотируемых программ", — сказал он на конференции "Пилотируемые полеты в космос".
По его словам, человек уникален тем, что иногда именно благодаря ему удается решить "какие-то совсем неподъёмные ситуации", связанные с неполадками космической техники.
Соловьев добавил, что Россия потратила на МКС 14 миллиардов долларов при общей стоимости проекта в 160-170 миллиардов, но при этом обладает правами использования 30% ресурсов станции.
Согласно представленной им презентации, в период с 1994 по 2020 годы РФ потратила 11,7 миллиарда долларов, а США — ровно 100. В то же время "потребное финансирование" на 2021-2024 годы составляет 2,5 миллиарда со стороны РФ и 12,8 миллиарда со стороны США.