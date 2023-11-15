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2023
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ФСК купила российские активы бельгийской компании Sibelco
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Девелоперская группа ФСК приобрела российские активы бельгийской компании Sibelco, специализирующейся на добыче и переработке промышленных минералов. "ФСК завершила сделку по... ПРАЙМ, 15.11.2023
финансы, бизнес, новости, недвижимость, фск, российские активы, бельгия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Девелоперская группа ФСК приобрела российские активы бельгийской компании Sibelco, специализирующейся на добыче и переработке промышленных минералов.
"ФСК завершила сделку по приобретению российских активов, принадлежащих бельгийской компании Sibelco", — говорится в сообщении девелопера.
В нем уточняется, что среди перешедших ФСК активов комбинаты по добыче и переработке кварцевых стекольных песков – Раменский горно-обогатительный комбинат в Московской области и Неболчинское карьероуправление в Новгородской области, завод по добыче и производству глины "Сибелко Воронеж" в Воронежской области, а также торговый дом в Санкт-Петербурге.
ФСК работает на рынке жилой недвижимости в шести регионах России. Владелец компании – Владимир Воронин.
Sibеlco занимается добычей, переработкой и продажей специальных промышленных минералов, в частности глины и оливина, а также и переработкой стекла. Производственные мощности компании расположены в более чем 30 странах. Российский сегмент Sibelco является крупным игроком в области добычи и переработки кварцевого песка и глины.