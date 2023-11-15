МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Девелоперская группа ФСК приобрела российские активы бельгийской компании Sibelco, специализирующейся на добыче и переработке промышленных минералов. Yandex N.V. может продать все российские активы за раз, пишет СМИ

"ФСК завершила сделку по приобретению российских активов, принадлежащих бельгийской компании Sibelco", — говорится в сообщении девелопера.

В нем уточняется, что среди перешедших ФСК активов комбинаты по добыче и переработке кварцевых стекольных песков – Раменский горно-обогатительный комбинат в Московской области и Неболчинское карьероуправление в Новгородской области, завод по добыче и производству глины "Сибелко Воронеж" в Воронежской области, а также торговый дом в Санкт-Петербурге.

ФСК работает на рынке жилой недвижимости в шести регионах России. Владелец компании – Владимир Воронин.

Sibеlco занимается добычей, переработкой и продажей специальных промышленных минералов, в частности глины и оливина, а также и переработкой стекла. Производственные мощности компании расположены в более чем 30 странах. Российский сегмент Sibelco является крупным игроком в области добычи и переработки кварцевого песка и глины.