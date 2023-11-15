Константинов: национализированные активы Коломойского* выставят на продажу
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. Национализированные крымские активы украинского олигарха Игоря Коломойского* выставят на продажу, с аукциона уйдет центр отдыха "Европа" в поселке Партенит на южном берегу Крыма, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее крымский парламент национализировал имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия, в том числе Игоря Коломойского*. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
"В ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО "Транспорт Логистик" — центра отдыха "Европа" в пгт Партенит, принадлежавшее украинскому олигарху Коломойскому*. Лот включает 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и другое. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 397,7 млн рублей", — написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, крымские депутаты на заочном голосовании согласовали отчуждение из собственности Крыма ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
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