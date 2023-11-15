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2023-11-15T16:57:32+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231115/842277028.html
В Калининградской области предупредили о новой уловке мошенников
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Большое количество мошеннических действий и сообщений приходит с псевдо-аккаунтов членов правительства и руководства муниципалитетов Калининградской области, сообщает в своем... ПРАЙМ, 15.11.2023
финансы, новости, мошенники, калининградская область, мессенджер
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАЛИНИНГРАД, 15 ноя — ПРАЙМ. Большое количество мошеннических действий и сообщений приходит с псевдо-аккаунтов членов правительства и руководства муниципалитетов Калининградской области, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
"Мы фиксируем достаточно большое количество подобных мошеннических действий с лже аккаунтов в популярных мессенджерах членов правительства и руководства муниципалитетов", — написал Лысков.
Он отметил, что в правительстве просят граждан не обращать внимания на подобные действия мошенников и всегда сверять неожиданные сообщения от представителей властей по официальным каналам ведомств.
Об атаке мошенников также написал в своем Telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Якобы от его имени подчиненной пришло сообщение о том, что она должна ответить на вопросы некоего сотрудника ФСБ.
"Не верьте клоунам, ФСБ никогда не спрашивает разрешения и не просит предупредить об их звонках", — написал Алиханов.