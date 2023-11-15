КАЛИНИНГРАД, 15 ноя — ПРАЙМ. Большое количество мошеннических действий и сообщений приходит с псевдо-аккаунтов членов правительства и руководства муниципалитетов Калининградской области, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. В России создадут дорожную карту по борьбе с мошенничеством на финрынке

"Мы фиксируем достаточно большое количество подобных мошеннических действий с лже аккаунтов в популярных мессенджерах членов правительства и руководства муниципалитетов", — написал Лысков.

Он отметил, что в правительстве просят граждан не обращать внимания на подобные действия мошенников и всегда сверять неожиданные сообщения от представителей властей по официальным каналам ведомств.

Об атаке мошенников также написал в своем Telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Якобы от его имени подчиненной пришло сообщение о том, что она должна ответить на вопросы некоего сотрудника ФСБ.

"Не верьте клоунам, ФСБ никогда не спрашивает разрешения и не просит предупредить об их звонках", — написал Алиханов.