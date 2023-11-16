МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сенат США принял план продолжения финансирования правительства, исключив из него экстренную помощь Украине и Израилю, передает агентство Bloomberg. Спикер палаты представителей США представил план предотвращения "шатдауна"

Законопроект уже приняли в Палате представителей, а также его поддержали 87 сенаторов. Предполагается, что президент США Джо Байден подпишет его 17 ноября.

По словам лидера большинства в Сенате Чака Шумера, такая мера позволит избежать закрытия правительства и не потребует серьезных сокращений.

Ранее источники в американской администрации отмечали, что американский лидер одобрит и подпишет законопроект о государственном финансировании без пунктов о предоставлении помощи Украине и Израилю в том случае, если его примет Сенат.