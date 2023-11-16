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2023
https://1prime.ru/finance/20231116/842281482.html
В США приняли план финансирования правительства без учета Украины и Израиля
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Сенат США принял план продолжения финансирования правительства, исключив из него экстренную помощь Украине и Израилю, передает агентство Bloomberg. Законопроект уже приняли в... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , финансы, новости, в мире, сша, украина, израиль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сенат США принял план продолжения финансирования правительства, исключив из него экстренную помощь Украине и Израилю, передает агентство Bloomberg.
Законопроект уже приняли в Палате представителей, а также его поддержали 87 сенаторов. Предполагается, что президент США Джо Байден подпишет его 17 ноября.
По словам лидера большинства в Сенате Чака Шумера, такая мера позволит избежать закрытия правительства и не потребует серьезных сокращений.
Ранее источники в американской администрации отмечали, что американский лидер одобрит и подпишет законопроект о государственном финансировании без пунктов о предоставлении помощи Украине и Израилю в том случае, если его примет Сенат.