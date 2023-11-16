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2023
https://1prime.ru/finance/20231116/842286417.html
В Британии сделали шокирующее признание об Украине
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в необходимости поддержки Украины из-за ее стремления продолжать конфликт с Россией, пишет издание Financial Times. По словам автора статьи, на фоне обострения... ПРАЙМ, 16.11.2023
финансы, экономика, новости, в мире, поддержка, россия, украина, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мир сомневается в необходимости поддержки Украины из-за ее стремления продолжать конфликт с Россией, пишет издание Financial Times.
По словам автора статьи, на фоне обострения палестино-израильского конфликта помощь Киеву ушла на второй план. Мировое сообщество озадачено тем, когда закончится конфликт.
"Кто реально верит в то, что Киев сможет "вернуть" территории?" — задался вопросом автор.
Автор также отметил, что общественность рассматривает Украину, а не Россию, как главное препятствие на пути к миру. Кроме того, многие люди из незападных стран считают, что Евросоюз прекратит свое существование через 20 лет, что должно заставить политические элиты задуматься о поставленных на карту целях.
В начале ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия зашла в тупик и "красивого прорыва не будет". В Кремле сообщали, что чем раньше Киев поймет, что шансов на успех на поле боя нет, тем быстрее откроются перспективы для урегулирования ситуации.