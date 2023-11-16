МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мир сомневается в необходимости поддержки Украины из-за ее стремления продолжать конфликт с Россией, пишет издание Financial Times. Украина вынуждена менять тактику общения с США, заявили в Раде

По словам автора статьи, на фоне обострения палестино-израильского конфликта помощь Киеву ушла на второй план. Мировое сообщество озадачено тем, когда закончится конфликт.

"Кто реально верит в то, что Киев сможет "вернуть" территории?" — задался вопросом автор.

Автор также отметил, что общественность рассматривает Украину, а не Россию, как главное препятствие на пути к миру. Кроме того, многие люди из незападных стран считают, что Евросоюз прекратит свое существование через 20 лет, что должно заставить политические элиты задуматься о поставленных на карту целях.

В начале ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия зашла в тупик и "красивого прорыва не будет". В Кремле сообщали, что чем раньше Киев поймет, что шансов на успех на поле боя нет, тем быстрее откроются перспективы для урегулирования ситуации.