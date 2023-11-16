МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Каждый упущенный процент инфляции за год обходится гражданам РФ в 600 миллиардов рублей, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Инфляция в России ускорилась

"Назову одну цифру, которая показывает, насколько болезненна инфляция для граждан. Остатков на рублевых счетах, вкладах граждан и наличных в обращении на сегодня – чуть меньше 60 триллионов рублей. Это значит, что цена каждого упущенного процента инфляции за год, то есть, если мы допускаем на 1% инфляции больше – это 600 миллиардов рублей с кармана людей", — сказала она.

По словам Набиуллиной, повышение ключевой ставки и связанный с ним рост депозитных ставок позволяет компенсировать гражданам эти потери, сгладить последствия инфляции для их благосостояния.

По базовому прогнозу ЦБ, в следующем году регулятор вернет инфляцию к цели на уровне 4%, и соответственно, сможет начать снижать ставку, сказала Набиуллина. Однако, по ее словам, некоторое время ключевая ставка останется высокой. "Но хочу вас заверить, что это залог нормального, стабильного развития в будущем", — подчеркнула глава ЦБ.

В октябре регулятор неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года. При этом ЦБ повысил прогноз по инфляции в России на 2023 год до 7-7,5%, диапазон на 2024 год — до 4-4,5%.