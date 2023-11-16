МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла к сведению основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Набиуллина вновь призвала применять льготную ипотеку более адресно

Согласно документу, основной целью в этот трехлетний период остается обеспечение низкой и стабильной инфляции, возвращение ее к целевому показателю в 4% и поддержание вблизи этого уровня. Дальнейшее развитие ситуации в российской экономике зависит от ряда внутренних и внешних условий.

Со стороны внутренних условий первостепенное значение имеет то, как российская экономика продолжит адаптироваться к введенным внешним ограничениям. Со стороны внешних условий большое значение будут иметь процессы глобализации (фрагментации) мировой экономики, инфляционные процессы в мире и действия зарубежных центробанков, устойчивость финансового положения стран с формирующимися рынками, геополитическая ситуация. В зависимости от сочетания этих условий Банк России рассматривает возможные варианты развития ситуации в базовом сценарии и двух альтернативных.

В базовом сценарии ЦБ исходит из того, что геополитические условия значительно не изменятся и введенные ограничения сохранятся в ближайшие три года. При этом рост мировой экономики замедлится, что будет ограничивать рост спроса на товары российского экспорта. Инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Это потребует проведения жесткой ДКП продолжительное время. В базовом сценарии ЦБ прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 12,5–14% годовых в 2024 году, 7–9% — в 2025 году, 6-7% — в 2026 году.

Альтернативный сценарий "Усиление фрагментации" предполагает дальнейшее увеличение фрагментации мировой экономики и санкционного давления на экономику РФ. В этом случае темпы роста российской экономики в 2024–2025 годах будут ниже, чем в базовом сценарии. Впоследствии экономика вернется на траекторию сбалансированного роста, полагает ЦБ. Инфляция в этом варианте в 2024 году составит 5-7%. К целевым 4% она вернется лишь в 2025 году и сохранится на этом уровне и в 2026 году.

Для возвращения инфляции к цели Банк России будет вынужден проводить более жесткую ДКП. Средняя ключевая ставка будет на 1-2 процента выше, чем в базовом сценарии. Предполагается, что в среднем за 2024 год она составит 14-16%, за 2025 год — 8,5-10,5%, за 2026 — 6-7%.

Другой альтернативный сценарий "Рисковый" допускает возможное ухудшение ситуации в финансовом секторе, что "может привести к глобальному финансовому кризису", считает ЦБ. Инфляция в этом случае в 2024 году вырастет до 11–13% из-за усиления шоков предложения и ослабления рубля.

Поэтому Банк России будет вынужден существенно ужесточить ДКП и поднять ключевую ставку. В среднем за 2024 год она сложится на уровне 16–17% годовых. В 2025 году средний уровень ставки будет на 1,5 процентных пункта выше, чем в базовом сценарии, и даже в конце прогнозного горизонта он все еще будет выше нейтрального диапазона. Ключевая ставка в среднем за 2025 год ожидается в диапазоне 8,5-10,5%, за 2026 год – 7-8%. Такая ДКП позволит вернуть инфляцию к цели в 2025 году и в дальнейшем удерживать ее вблизи целевого уровня, полагает ЦБ.