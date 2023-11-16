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2023
https://1prime.ru/finance/20231116/842287123.html
Правительство выделило дополнительные средства на повышение зарплат
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Правительство России выделит дополнительные 5,5 миллиарда рублей на повышение заработных плат бюджетников и соцвыплаты в регионах, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , финансы, новости, правительство рф, зарплаты, регионы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Правительство России выделит дополнительные 5,5 миллиарда рублей на повышение заработных плат бюджетников и соцвыплаты в регионах, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Председатель кабмина в четверг, 16 ноября, провел заседание правительства.
"Сегодня мы дополнительно распределим еще более 5,5 миллиарда, и финансирование это поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом именно майских указов президента", — сказал он.
Мишустин добавил, что выделенные средства также направят на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Он также отметил, что власти выделят более 2,5 миллиардов рублей на компенсацию выпадающих доходов регионов для поощрения инвестиционной активности.