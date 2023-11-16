МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Правительство России выделит дополнительные 5,5 миллиарда рублей на повышение заработных плат бюджетников и соцвыплаты в регионах, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. В ГД предложили привязать процент по ипотеке к региональной зарплате

Председатель кабмина в четверг, 16 ноября, провел заседание правительства.

"Сегодня мы дополнительно распределим еще более 5,5 миллиарда, и финансирование это поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом именно майских указов президента", — сказал он.

Мишустин добавил, что выделенные средства также направят на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Он также отметил, что власти выделят более 2,5 миллиардов рублей на компенсацию выпадающих доходов регионов для поощрения инвестиционной активности.