МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Нацбанк Украины ухудшил ожидания по дефициту консолидированного бюджета страны по итогам 2023 года: теперь ждет его на уровне 20,4% ВВП вместо 19,8%, следует из материалов регулятора. Это станет рекордным уровнем с 1992 года. Палата представителей США одобрила проект бюджета без помощи Украине

По данным НБУ, дефицит консолидированного бюджета Украины в 2023 году впервые превысит 20% ВВП и составит рекордные 1,36 триллиона гривен вместо предыдущей оценки в 1,29 триллиона. В долларовом выражении по текущему курсу дефицит составит 37,4 миллиарда долларов против 35,2 миллиарда.

Такой дефицит будет соответствовать примерно 20,4% ВВП, что станет новым рекордом для страны. Украина живет с дефицитом бюджета последние 30 лет, за которые было всего два профицитных года — 1992 и 2000 годы. Рекордный дефицит был в прошлом году на уровне 16,3% ВВП.