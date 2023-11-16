2023-11-16T17:02:45+03:00
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2023-11-16T17:02:45+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231116/842288584.html
Украина ухудшила прогноз по дефициту бюджета до рекордных показателей
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Нацбанк Украины ухудшил ожидания по дефициту консолидированного бюджета страны по итогам 2023 года: теперь ждет его на уровне 20,4% ВВП вместо 19,8%, следует из материалов... ПРАЙМ, 16.11.2023
финансы, новости, украина, дефицит бюджета, ввп
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Нацбанк Украины ухудшил ожидания по дефициту консолидированного бюджета страны по итогам 2023 года: теперь ждет его на уровне 20,4% ВВП вместо 19,8%, следует из материалов регулятора. Это станет рекордным уровнем с 1992 года.
По данным НБУ, дефицит консолидированного бюджета Украины в 2023 году впервые превысит 20% ВВП и составит рекордные 1,36 триллиона гривен вместо предыдущей оценки в 1,29 триллиона. В долларовом выражении по текущему курсу дефицит составит 37,4 миллиарда долларов против 35,2 миллиарда.
Такой дефицит будет соответствовать примерно 20,4% ВВП, что станет новым рекордом для страны. Украина живет с дефицитом бюджета последние 30 лет, за которые было всего два профицитных года — 1992 и 2000 годы. Рекордный дефицит был в прошлом году на уровне 16,3% ВВП.