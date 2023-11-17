МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон должен расследовать, куда Киев расходует предоставляемые ему Белым домом средства, заявил американский сенатор Джош Хоули в эфире Fox News. Зеленского скоро уберут из-за провала украинских войск, заявили в США

"Мы должны знать, как каждый цент тратится на Украине", — сказал он.

Сенатор поднял вопросы о том, какие средства США использовались для подрыва газопровода "Северный поток", присутствуют ли сейчас на Украине американские военные и ЦРУ.

"Нам нужно знать факты. Ни цента больше для Украины", — подчеркнул Хоули.

Кроме того, он призвал провести аудит расходования тех средств, которые Вашингтон уже потратили на Украину.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на неназваных чиновников в Киеве, в Европе и прочих информированных людей сообщила, что 48-летний Червинский якобы играл центральную роль в атаке на "Северные потоки" и получал приказы от украинских высокопоставленных лиц, докладывавших главкому ВСУ Валерию Залужному.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" произошли 26 сентября 2022 года. Швеция, Дания и Германия заявляют, что проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они не пришли.

В Кремле это подрыв назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье.