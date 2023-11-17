Сенатор Хоули потребовал расследовать трату Украиной американских средств
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон должен расследовать, куда Киев расходует предоставляемые ему Белым домом средства, заявил американский сенатор Джош Хоули в эфире Fox News.
"Мы должны знать, как каждый цент тратится на Украине", — сказал он.
Сенатор поднял вопросы о том, какие средства США использовались для подрыва газопровода "Северный поток", присутствуют ли сейчас на Украине американские военные и ЦРУ.
"Нам нужно знать факты. Ни цента больше для Украины", — подчеркнул Хоули.
Кроме того, он призвал провести аудит расходования тех средств, которые Вашингтон уже потратили на Украину.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на неназваных чиновников в Киеве, в Европе и прочих информированных людей сообщила, что 48-летний Червинский якобы играл центральную роль в атаке на "Северные потоки" и получал приказы от украинских высокопоставленных лиц, докладывавших главкому ВСУ Валерию Залужному.
Взрывы на газопроводах "Северный поток" произошли 26 сентября 2022 года. Швеция, Дания и Германия заявляют, что проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они не пришли.
В Кремле это подрыв назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье.
https://1prime.ru/finance/20231117/842291831.html