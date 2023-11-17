МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. ВТБ зафиксировал схему мошенничества, замаскированную под работу в качестве финансового аналитика, на деле жертву обучают торговле на финансовом и валютном рынках, а затем выманивают у нее собственные или кредитные средства под предлогом выгодных вложений, сообщила пресс-служба банка. Мошенники нашли новый способ выманивать деньги россиян

Как выяснили в ВТБ, мошенники обзванивают соискателей работы по объявлениям рекрутинговых компаний и предлагают должность специалиста отдела аналитики. На собеседовании в арендуемом офисе рассказывают о должностных обязанностях, в которые входит составление аналитических отчетов, и в том числе возможность работы в дистанционном формате из дома.

Для этого просят пройти бесплатное обучение в офисе компании-однодневки. Во время практических занятий кандидату показывают, как происходит торговля на финансовом и валютном рынках, как можно на этом быстро заработать. "После чего регистрируют его на одной из таких платформ. Все обучение проходит в легкой и непринужденной атмосфере, а менеджеры-кураторы старательно завоевывают доверие людей и аккуратно выясняют материальное положение и наличие кредитов", — рассказали в пресс-службе.

В последний день обучения куратор предлагает внести денежные средства на счет, чтобы получить доход. Если у собеседника нет денег, то его начинают уговаривать взять кредит в банке или даже получить деньги под залог имеющейся квартиры, раскрыли в банке подробности схемы.

"После этого жертву просят отдать деньги одному из работников офиса или специальному курьеру для внесения их на несуществующий торговый счет или криптокошелек. Далее история с торгами на финансовом и валютном рынках повторяется до тех пор, пока клиент не уходит в минус или не догадывается, что попал на уловку мошенников", — рассказали в ВТБ.

В банке рекомендовали при приеме на работу проверять отзывы о компании, ее историю, анализировать предложенный пакет документов при трудоустройстве. Также эксперты предупреждают, что инвестиционная компания не принимает деньги на счета "третьих лиц" и не просит перевести деньги на карту физического лица, и призывают проверять добросовестность, надежность и легальность участников финансового рынка, перед тем как совершить сделку.