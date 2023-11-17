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2023
https://1prime.ru/finance/20231117/842291984.html
Россия увеличила вложения в госдолг США
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Объем вложений России в государственный долг США вырос в три раза за месяц — до 73 миллионов долларов, следует из данных американского Министерства финансов. Согласно информации... ПРАЙМ, 17.11.2023
финансы, новости, россия, минфин сша, госдолг сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Объем вложений России в государственный долг США вырос в три раза за месяц — до 73 миллионов долларов, следует из данных американского Министерства финансов.
Согласно информации ведомства, в июле показатель составлял 29 миллионов долларов, в августе — 31 миллион, а к сентябрю объем вложений России достиг 73 миллиона долларов.
При этом, по данными Минфина США, на первом месте по объему вложений (1,08 триллиона долларов" находится Япония, на втором (805,4 миллиарда долларов) — Китай, на третьем (668,9 миллиарда долларов) — Великобритания.
Ранее 18 сентября появилась информация, что госдолг США достиг 33,44 триллиона долларов, превысив 33 триллиона впервые за историю Соединенных Штатов. В начале июня этого года глава государства Джо Байден подписал закон о временном превышении потолка госдолга до 1 января 2025 года. Аналитики считают, что это произошло за несколько дней до потенциального дефолта Штатов, который мог наступить уже 5 июня 2023 года.