МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Объем вложений России в государственный долг США вырос в три раза за месяц — до 73 миллионов долларов, следует из данных американского Министерства финансов. В посольстве в Вашингтоне рассказали об агрессивности США

Согласно информации ведомства, в июле показатель составлял 29 миллионов долларов, в августе — 31 миллион, а к сентябрю объем вложений России достиг 73 миллиона долларов.

При этом, по данными Минфина США, на первом месте по объему вложений (1,08 триллиона долларов" находится Япония, на втором (805,4 миллиарда долларов) — Китай, на третьем (668,9 миллиарда долларов) — Великобритания.

Ранее 18 сентября появилась информация, что госдолг США достиг 33,44 триллиона долларов, превысив 33 триллиона впервые за историю Соединенных Штатов. В начале июня этого года глава государства Джо Байден подписал закон о временном превышении потолка госдолга до 1 января 2025 года. Аналитики считают, что это произошло за несколько дней до потенциального дефолта Штатов, который мог наступить уже 5 июня 2023 года.