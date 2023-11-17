ВАШИНГТОН, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, обеспечивающий работу правительства страны до января-февраля 2024 года и не предусматривающий ассигнований на помощь Израилю и Украине. Байден не смог прочитать слово на форуме бизнес-лидеров АТЭС

Ранее на текущей неделе палата представителей, а затем и сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном проект закона о двухэтапном временном финансировании кабмина. Документ предполагает предоставление средств для некоторых правительственных ведомств и программ до 19 января, для других — до 2 февраля.

Конгресс США пока не может договориться о принятии постоянного бюджета из-за межпартийных разногласий, поэтому принимаются временные нормативные акты о временном финансировании. Последний предусматривал обеспечение работы кабмина до 17 ноября.

Подписание документа стало компромиссом американских властей, так как он не предусматривает выделение запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.