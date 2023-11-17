2023-11-17T10:20:00+03:00
2023-11-17T10:55:45+03:00
2023-11-17T10:20:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231117/842292374.html
Байден подписал закон о финансировании работы правительства
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, обеспечивающий работу правительства страны до января-февраля 2024 года и не предусматривающий... ПРАЙМ, 17.11.2023
финансы, экономика, новости, украина, сша, израиль, закон о финансировании работы правительства
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/70/841317082.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/70/841317082.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/70/841317081.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/70/841317081.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/70/841317069.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/70/841317069.jpg
https://1prime.ru/global/20231117/842291751.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, обеспечивающий работу правительства страны до января-февраля 2024 года и не предусматривающий ассигнований на помощь Израилю и Украине.
Ранее на текущей неделе палата представителей, а затем и сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном проект закона о двухэтапном временном финансировании кабмина. Документ предполагает предоставление средств для некоторых правительственных ведомств и программ до 19 января, для других — до 2 февраля.
Конгресс США пока не может договориться о принятии постоянного бюджета из-за межпартийных разногласий, поэтому принимаются временные нормативные акты о временном финансировании. Последний предусматривал обеспечение работы кабмина до 17 ноября.
Подписание документа стало компромиссом американских властей, так как он не предусматривает выделение запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.