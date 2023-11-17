МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Госдума рекомендовала правительству в случае поступления дополнительных доходов или высвобождения средств в федеральном бюджете направить их в 2024 году на ряд "приоритетных социально значимых направлений". Госдума утвердила федеральный бюджет на 2024-2026 годы

Эти направления обозначены в постановлении Думы о принятии бюджета РФ на 2024-2026 годы.

Среди них, в частности, формирование комфортной городской среды; комплексное развитие сельских территорий и сельского хозяйства, включая стимулирование экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции и возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов АПК; развитие образовательных организаций в странах СНГ, действующих на основе межправсоглашений. Речь идет о Белорусско-Российском, Российско-Армянском, Российско-Таджикском и Киргизско-Российском славянском университетах.

Депутаты также предлагают кабмину "в возможно короткий срок" распределить зарезервированные бюджетные ассигнования на федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом; модернизацию коммунальной инфраструктуры; субсидии льготникам на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации (догазификации); развитие жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны РФ, в которых дислоцированы воинские формирования.

Кроме того, правительству рекомендуется в 2024 году "обеспечить безусловное выполнение" поручений президента РФ по оценке рисков увеличения расходов региональных бюджетов в 2024-2026 годах на реализацию его указов по повышению оплаты труда бюджетников, а также по выделению дополнительных средств регионам на компенсацию удорожания строительных работ и материалов для завершения строительства запланированных капитальных объектов.

Госдума предлагает правительству вести мониторинг состояния бюджетов субъектов РФ и "при необходимости принять дополнительные меры по их поддержке". А комитет Госдумы по бюджету и налогам совместно с кабмином должен будет "проработать вопросы сбалансированности региональных бюджетов с учетом окончания срока льготного погашения задолженности по бюджетным кредитам в 2024 году, в том числе по снижению долговой нагрузки" субъектов РФ.

Правительству также предложено "провести комплексную оценку обязательств по уплате взносов в международные организации".