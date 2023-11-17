МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на вызовы, мы принимаем бюджет развития, противодействия санкциям, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Госдума дала рекомендации по использованию дополнительных доходов бюджета

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. "За" проголосовали 325 депутатов, "против" — 81, воздержавшихся не было. Госдума также рекомендовала правительству в случае поступления дополнительных доходов или высвобождения средств в федеральном бюджете направить их в 2024 году на ряд "приоритетных социально значимых направлений". Эти направления обозначены в постановлении Думы о принятии бюджета РФ на 2024-2026 годы.

"Когда мы говорим о бюджете на 2024 год, коллеги должны понимать, это бюджет, принимаемый в очень непростых условиях: 17500 санкций объявлено нашей стране, идет СВО. Но если сравнить бюджет на 2024 год и, допустим, бюджет, который принимала Государственная Дума в 2000 году, в последующие годы, ситуации финансового кризиса, то бюджет, который сегодня мы с вами принимаем, он отличается однозначно в лучшую сторону, потому что несмотря на эти вызовы, мы с вами принимаем бюджет развития, бюджет противодействия санкциям", — сказал он на пленарном заседании.

По словам Володина, это значит, что нужно принимать очень выверенные решения. Он отметил, что в "этом бюджете есть всё для того, чтобы сегодня нашим гражданам сказать: все социальные обязательства будут выполнены".

Володин также отметил, что до конца года рост экономики может быть порядка 3%, надо эти темпы сохранить. Володин пригрозил G7 ответными действиями на конфискацию российских активов

"Мы ищем эти денежные ресурсы, поэтому если вы посмотрите постановление, вы увидите там много задач, которые мы перед собой поставили: увеличение финансирования программы социально-экономического развития Калининградской области, у нас состоялось выездное заседание Совета Госдумы именно в этом регионе. Вы увидите задачу, которую мы перед собой ставим, о межбюджетных отношениях и выравнивании их, учитывая, что бюджетная обеспеченность разная в регионах. И многие другие задачи, которые также нам придётся с вами решать", — добавил Володин.

Вместе с третьим чтением бюджета депутаты приняли постановление Государственной Думы, где обозначили направления, которые должны быть профинансированы в 2024 году в приоритетном порядке в случае возникновения дополнительных доходов бюджета.

В том числе, это вопросы формирования комфортной городской среды, комплексного развития сельских территорий, а также развития образовательных организаций в странах СНГ. Ключевой блок постановления — поддержка регионов в рамках межбюджетных отношений.

В том числе правительству рекомендовано постоянно осуществлять мониторинг состояния бюджетов регионов и оказываемых мер поддержки. А также обеспечить поручение Президента по повышению оплаты труда в условиях повышения МРОТ. Расширить основания для списания бюджетных кредитов регионов. Увеличить долю нецелевых межбюджетных трансфертов для регионов. Дополнительно финансировать компенсацию регионам, достигшим уровня 0,90 показателя бюджетной обеспеченности (не за счет других регионов).

Профильному комитету Госдумы поручено проработать вопросы снижения долговой нагрузки на региональные бюджеты, с учетом окончания льготного погашения задолженности по бюджетным кредитам в 2024 г. Также Госдума будет осуществлять парламентский контроль за любыми изменениями госпрограмм.