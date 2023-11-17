МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты столкнутся с трудностями выплаты процентов по своему государственному долгу из-за его колоссальных размеров, сообщил в своем Telagram-канале бизнесмен Олег Дерипаска. Силуанов объяснил высокий госдолг США

По словам предпринимателя, размер госдолга США превысил 33 триллиона долларов, что на 3 процента больше, чем совокупный долг России. Кроме того, в 2023 году совокупный размер государственного долга США достигнет 123,3 процента ВВП, а в 2024 году — 126,9 процента ВВП, следует из доклада МВФ.

"Какие-то официальные лица в Вашингтоне, видимо, серьезно потрудившиеся на выдумывание всяких санкций, теперь задумались о высокой стоимости американского долга. А он уже больше 33 триллионов долларов. И винят в этом не очень прозрачный механизм размещения и торгов облигаций США", — написал Дерипаска.

Бизнесмен заключил, что отсутствие достаточного количества финансов должно "охладить военный пыл" Америки за рубежом.