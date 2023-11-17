МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Проголосовавшим против принятия проекта федерального бюджета, стоит приостановить выплату заработной платы хотя бы на месяц, заявил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев. Госдума утвердила федеральный бюджет на 2024-2026 годы

"Предлагаю не давать хотя бы месяц зарплату депутатам, проголосовавшим против федерального бюджета. Как так получается? Они готовы проголосовать против бюджета социальной направленности, потому что с чем-то в частном порядке не согласны, но сами-то они подстрахованы. Надо думать о людях. Голод не тетка. Поголодают — одумаются", — рассказал политик РИА Новости.

Ранее ГД приняла закон о федеральном бюджете России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. 81 парламентарий проголосовал против документа.