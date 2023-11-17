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В Госдуме предложил месяц не платить зарплату депутатам
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Проголосовавшим против принятия проекта федерального бюджета, стоит приостановить выплату заработной платы хотя бы на месяц, заявил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , финансы, новости, бюджет, россия, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Проголосовавшим против принятия проекта федерального бюджета, стоит приостановить выплату заработной платы хотя бы на месяц, заявил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев.
"Предлагаю не давать хотя бы месяц зарплату депутатам, проголосовавшим против федерального бюджета. Как так получается? Они готовы проголосовать против бюджета социальной направленности, потому что с чем-то в частном порядке не согласны, но сами-то они подстрахованы. Надо думать о людях. Голод не тетка. Поголодают — одумаются", — рассказал политик РИА Новости.
Ранее ГД приняла закон о федеральном бюджете России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. 81 парламентарий проголосовал против документа.