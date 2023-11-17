МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Злоумышленники гипотетически могут использовать возможность граждан блокировать номера телефонов через личный кабинет на "Госуслугах" для того, чтобы причинить ущерб, рассказали РИА Новости в пресс-службе МТС. Мошенники нашли новый способ взламывать "Госуслуги"

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на источники на телеком-рынке, что Минцифры предлагает создать на портале "Госуслуги" раздел о том, какие сим-карты зарегистрированы на каждого гражданина. В личном кабинете пользователь сможет проверить, не используется ли его старый номер в мошеннических целях и не оформлены ли по паспортным данным новые номера, а в случае необходимости — заблокировать их.

"Возможность закрывать номера через Личный кабинет может предоставить потенциальным злоумышленникам дополнительный инструмент причинения ущерба и лишить граждан оперативного противодействия мошенническим действиям", — сообщили в пресс-службе.

В МТС напомнили, что закон уже требует от операторов предоставлять абоненту через интернет сведения о сим-картах, оформленных на него. При этом, по мнению оператора, нужно изучить технические параметры нового решения. "Полагаем, что сбор дополнительных сведений на Госуслугах избыточен, они в любом случае должны предоставляться самим оператором и не собираться на иных ресурсах", — добавили в компании.

Как сообщили в пресс-службе Tele2, такое решение возможно реализовать технически. "Но оно требует особого внимания к безопасности баз данных клиентов. Возможность управления номером через Госуслуги требует более глубокой технической экспертизы", — сказали в Tele2.

"Крупные операторы реализовали возможность подтверждения личности через Госуслуги наряду с иными цифровыми сервисами оператора, на которых такая возможность реализована. Физические лица могут использовать указанную возможность, корпоративные абоненты обязаны использовать Госуслуги для подтверждения", — отметили в МТС.

В "Билайне" рассказали, что сейчас абоненты могут закрыть сим-карту разными способами — через обращение в чате в мобильном приложении или соцсетях, через звонок в колл-центр, офис продаж и обслуживания.