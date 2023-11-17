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https://1prime.ru/finance/20231117/842296538.html
Банк России не имеет казначейских обязательств США
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Банк России не имеет казначейских обязательств США в своем портфеле, сообщили РИА Новости в регуляторе. Российские вложения в американские гособлигации в сентябре выросли до 73... ПРАЙМ, 17.11.2023
финансы, новости, россия, цб, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Банк России не имеет казначейских обязательств США в своем портфеле, сообщили РИА Новости в регуляторе.
Российские вложения в американские гособлигации в сентябре выросли до 73 миллионов долларов с 31 миллиона по итогам августа, сообщил минфин США ранее в пятницу. США для установления страновой принадлежности держателей бумаг в том числе используют местонахождение финансовой организации, через которую совершается транзакция.
"У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США", — сообщил ЦБ РФ.