МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Банк России не имеет казначейских обязательств США в своем портфеле, сообщили РИА Новости в регуляторе. Россия увеличила вложения в госдолг США

Российские вложения в американские гособлигации в сентябре выросли до 73 миллионов долларов с 31 миллиона по итогам августа, сообщил минфин США ранее в пятницу. США для установления страновой принадлежности держателей бумаг в том числе используют местонахождение финансовой организации, через которую совершается транзакция.

"У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США", — сообщил ЦБ РФ.