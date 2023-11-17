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В России вырастет размер досрочной пенсии
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Досрочная пенсия в России увеличится до 19,6 тысячи рублей в 2024 году, пишут "Известия" со ссылкой на данные проекта бюджета Соцфонда. Согласно проекту, досрочная пенсия... ПРАЙМ, 17.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Досрочная пенсия в России увеличится до 19,6 тысячи рублей в 2024 году, пишут "Известия" со ссылкой на данные проекта бюджета Соцфонда.
Согласно проекту, досрочная пенсия предоставляется гражданам России, которые официально признаны безработными до наступления пенсионного возраста.
Размер досрочной пенсии определяется рядом критериев. К ним относятся страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, пенсионные баллы не менее 25.8, увольнение в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия, а также невозможность найти новую подходящую работу, следует из проекта.
Расходы на досрочные пенсии осуществляются из Соцфонда с последующим возмещением затрат из федерального бюджета, добавили в издании.
В издании уточнили, что на октябрь 2023 года средний размер досрочной пенсии безработным гражданам составил 18 539 рублей. В следующем году он увеличится на одну тысячу рублей — до 19 596 рублей. После сумма повысится — до 20,6 тысячи рублей в 2025 году и до 21,6 тысячи в 2026 году.