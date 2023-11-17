МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Досрочная пенсия в России увеличится до 19,6 тысячи рублей в 2024 году, пишут "Известия" со ссылкой на данные проекта бюджета Соцфонда. Россиянам раскрыли, у кого самая большая пенсия в стране

Согласно проекту, досрочная пенсия предоставляется гражданам России, которые официально признаны безработными до наступления пенсионного возраста.

Размер досрочной пенсии определяется рядом критериев. К ним относятся страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, пенсионные баллы не менее 25.8, увольнение в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия, а также невозможность найти новую подходящую работу, следует из проекта.

Расходы на досрочные пенсии осуществляются из Соцфонда с последующим возмещением затрат из федерального бюджета, добавили в издании.

В издании уточнили, что на октябрь 2023 года средний размер досрочной пенсии безработным гражданам составил 18 539 рублей. В следующем году он увеличится на одну тысячу рублей — до 19 596 рублей. После сумма повысится — до 20,6 тысячи рублей в 2025 году и до 21,6 тысячи в 2026 году.