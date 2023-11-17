ГААГА, 17 ноя — ПРАЙМ. Правительство Нидерландов выделит более двух миллиардов евро на военную помощь Киеву в следующем году, заявили в Министерстве обороны страны. СМИ раскрыли, куда Нидерланды направят списанные установки

"Нидерланды продолжают поддерживать Украину. Правительство зарезервировало для этих целей более двух миллиардов евро на 2024 год", — сказано в заявлении ведомства.

Кроме того, Нидерланды выделят более 100 миллионов евро на гуманитарную помощь и восстановление Украины в первые четыре месяца 2024 года.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

В сентябре текущего года в Амстердаме прошли демонстрации против поставок вооружений Киеву. Протестующие призвали к решению конфликта на Украине мирным путем и прекращению отправки Западом оружия. Как говорила одна из демонстрантов корреспонденту РИА Новости, западные страны должны прекратить давать Украине вооружения и деньги и начать мирные переговоры.