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2023
https://1prime.ru/finance/20231117/842299984.html
Нидерланды анонсировали выделение средств на помощь Украине
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Правительство Нидерландов выделит более двух миллиардов евро на военную помощь Киеву в следующем году, заявили в Министерстве обороны страны. "Нидерланды продолжают поддерживать... ПРАЙМ, 17.11.2023
финансы, экономика, новости, украина, нидерланды, помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГААГА, 17 ноя — ПРАЙМ. Правительство Нидерландов выделит более двух миллиардов евро на военную помощь Киеву в следующем году, заявили в Министерстве обороны страны.
"Нидерланды продолжают поддерживать Украину. Правительство зарезервировало для этих целей более двух миллиардов евро на 2024 год", — сказано в заявлении ведомства.
Кроме того, Нидерланды выделят более 100 миллионов евро на гуманитарную помощь и восстановление Украины в первые четыре месяца 2024 года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В сентябре текущего года в Амстердаме прошли демонстрации против поставок вооружений Киеву. Протестующие призвали к решению конфликта на Украине мирным путем и прекращению отправки Западом оружия. Как говорила одна из демонстрантов корреспонденту РИА Новости, западные страны должны прекратить давать Украине вооружения и деньги и начать мирные переговоры.