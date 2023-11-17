2023-11-17T16:57:40+03:00
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В России в 2024 году вырастут ставки портовых сборов в морских портах
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Ставки портовых сборов в морских портах России в 2024 году в среднем вырастут на 4%, сообщил журналистам глава "Росморпорта" Сергей Пылин в рамках "Транспортной недели — 2023". "В... ПРАЙМ, 17.11.2023
транспорт, финансы, бизнес, новости, порт, ставка, сборы, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Ставки портовых сборов в морских портах России в 2024 году в среднем вырастут на 4%, сообщил журналистам глава "Росморпорта" Сергей Пылин в рамках "Транспортной недели — 2023".
"В этом году мы получили разрешение ФАС на индексацию регулируемых тарифов портовых сборов. С 1 января регулируемые тарифы будут увеличены на 4,9%. Есть еще нерегулируемые тарифы и тарифы, которые не подверглись индексации, согласованной с ФАС. Исходя из того, что я сказал, в среднем стоимость судозахода увеличится в следующем году на 4%, даже ниже инфляции", – сказал он.
По словам генерального директора "Росморпорта" Сергея Пылина, указанное повышение не окажет негативного влияния на динамику захода судов в российские морские порты.
Портовый сбор – это определенная плата за оказание услуг по использованию инфраструктуры морского порта, обеспечению безопасности мореплавания в морских портах и на походах к ним.
ФГУП "Росморпорт" владеет крупнейшей дизель-электрической ледокольной флотилией в мире. Ключевыми задачами предприятия является обеспечение безопасности мореплавания и формирование инновационной портовой инфраструктуры. "Росморпорт" имеет 10 филиалов, оказывает услуги в 59 из 63 российских морских портов.