МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Ставки портовых сборов в морских портах России в 2024 году в среднем вырастут на 4%, сообщил журналистам глава "Росморпорта" Сергей Пылин в рамках "Транспортной недели — 2023". Минтранс оценил объем грузооборота в морских портах России

"В этом году мы получили разрешение ФАС на индексацию регулируемых тарифов портовых сборов. С 1 января регулируемые тарифы будут увеличены на 4,9%. Есть еще нерегулируемые тарифы и тарифы, которые не подверглись индексации, согласованной с ФАС. Исходя из того, что я сказал, в среднем стоимость судозахода увеличится в следующем году на 4%, даже ниже инфляции", – сказал он.

По словам генерального директора "Росморпорта" Сергея Пылина, указанное повышение не окажет негативного влияния на динамику захода судов в российские морские порты.

Портовый сбор – это определенная плата за оказание услуг по использованию инфраструктуры морского порта, обеспечению безопасности мореплавания в морских портах и на походах к ним.

ФГУП "Росморпорт" владеет крупнейшей дизель-электрической ледокольной флотилией в мире. Ключевыми задачами предприятия является обеспечение безопасности мореплавания и формирование инновационной портовой инфраструктуры. "Росморпорт" имеет 10 филиалов, оказывает услуги в 59 из 63 российских морских портов.