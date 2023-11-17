БРЮССЕЛЬ, 17 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем раскрыл 17 ноября информацию о блокировке в феврале этого года транзакций из Кипра на сумму 8,5 миллиарда евро из-за того, что они якобы были связаны с россиянами, попавшими под санкции Евросоюза. В Польше высказались против введения евро

"В феврале 2023 года казначейство в сотрудничестве с финансовыми учреждениями установило кипрских брокеров и финансовые учреждения, которые, вероятно, пытались обойти санкции. В связи с этим мы отказали в разрешении на разблокировку 8,5 миллиарда евро", — сказал министр, выступая перед депутатами бельгийского парламента.

По словам министра, которые приводит местное издание Le Soir, Бельгия заблокировала активы из-за "достаточно обоснованных подозрений", что конечными получателями транзакций кипрских посредников могли быть лица, находящиеся в европейском санкционном списке. Некоторые транзакции были заблокированы, так как их совершали лица, непосредственно связанные с фигурантами санкционного списка, сообщил бельгийский министр.

Депутаты вызвали министра на парламентские слушания из-за публикации журналистского расследования Cyprus Confidential, в котором говорится о возможных фактах нарушения Кипром санкций ЕС.

Запад усилил антироссийские санкции после начала СВО на Украине. Это привело к повышению цен на бензин и продукты в Европе и США. Москва неоднократно повторяла, что Россия справится с давлением Запада. Президент России Владимир Путин считает, что цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.