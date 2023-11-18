МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Все поступления из государственного дорожного фонда Украины в 2024 году будут перенаправлены на оборону и безопасность страны, сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на минфин страны. Украина не получит новую помощь от США до середины декабря, пишет СМИ

"Все средства из дорожного фонда на следующий год будут перенаправлены на нужды обороны, что позволит мобилизовать все возможные внутренние ресурсы по этому направлению", – приводит слова министра финансов Украины Сергея Марченко издание.

Отмечается, что речь идет о сумме в 94,7 миллиарда гривен (2,6 миллиарда долларов), которая будет сформирована за счет акцизов с авто и горючего, а также других платежей, из которых финансировалось строительство и ремонт дорог.

В свою очередь член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что тем не менее дорожная отрасль будет продолжать получать финансирование за счет поддержки международных партнеров, средств из резервного фонда госбюджета, а также средств, не расходованных фондом по состоянию на 1 января 2024 года. При этом она подчеркнула, что в заявлении минфина есть один нюанс. Власти, "перенаправлением (а, по сути, изъятием) в центральный бюджет из местных бюджетов 93 миллиардов гривен военного НДФЛ" как раз завуалировала эту сумму.

Ранее 8 ноября председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа сообщила, что Верховная рада приняла законопроект, которым предлагается перенаправить НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны.

По мнению мэра Киева Виталия Кличко, власти Украины не справились с финансированием армии, а соответствующее решение "особенно ударит" по небольшим городам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета.