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В Южной Осетии представят памятную монету в честь СВО
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Национальный банк Южной Осетии презентует памятную монету в честь специальной военной операции России на Украине, сообщает пресс-служба банка. Номинал монеты составляет 25 зарин... ПРАЙМ, 19.11.2023
финансы, новости, южная осетия, сво, монета
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЦХИНВАЛ, 19 ноя — ПРАЙМ. Национальный банк Южной Осетии презентует памятную монету в честь специальной военной операции России на Украине, сообщает пресс-служба банка.
Номинал монеты составляет 25 зарин. Стоимость 1 зарина — 10 рублей.
"Национальный банк Республики Южная Осетия проведет презентацию памятной монеты "СВО". Мероприятие состоится 23 ноября в День мужества и народного единства", — говорится в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что памятная монета "СВО" посвящена "беспримерной силе воли, мужеству, доблести, героизму и отваге, символизирует боевое братство российского и осетинского солдата, историческую и духовную связь России и Осетии".
На презентацию приглашено высшее руководство республики, посольство РФ в Южной Осетии, представители Центрального банка России, акционерное общество "Гознак", военные корреспонденты и участники специальной военной операции.