ЦХИНВАЛ, 19 ноя — ПРАЙМ. Национальный банк Южной Осетии презентует памятную монету в честь специальной военной операции России на Украине, сообщает пресс-служба банка. ЦБ выпустил памятные серебряные монеты серии "Российский спорт"

Номинал монеты составляет 25 зарин. Стоимость 1 зарина — 10 рублей.

"Национальный банк Республики Южная Осетия проведет презентацию памятной монеты "СВО". Мероприятие состоится 23 ноября в День мужества и народного единства", — говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что памятная монета "СВО" посвящена "беспримерной силе воли, мужеству, доблести, героизму и отваге, символизирует боевое братство российского и осетинского солдата, историческую и духовную связь России и Осетии".

На презентацию приглашено высшее руководство республики, посольство РФ в Южной Осетии, представители Центрального банка России, акционерное общество "Гознак", военные корреспонденты и участники специальной военной операции.