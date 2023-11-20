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2023
https://1prime.ru/finance/20231120/842312210.html
Силуанов прокомментировал выплаты бизнесом налогов на сверхприбыль
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Бизнес пока перечислил по налогу на сверхприбыль порядка 40 миллиардов из запланированных 300 миллиардов, но в Минфине считают, что основной период уплаты придется на... ПРАЙМ, 20.11.2023
макроэкономика, финансы, экономика, новости, россия, антон силуанов, налог на прибыль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Бизнес пока перечислил по налогу на сверхприбыль порядка 40 миллиардов из запланированных 300 миллиардов, но в Минфине считают, что основной период уплаты придется на ноябрь-декабрь, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
"По налогу на сверхприбыль, мы планировали привлечь порядка 300 миллиардов рублей. Из них, из той суммы, которую мы планировали, поступило около 40 миллиардов рублей. Но основной период уплаты — это будет ноябрь-декабрь", — сказал Силуанов, выступая на расширенном заседании бюджетного комитета в Совете Федерации.
"Я думаю, до конца года, мы надеемся, что планируемая цифра в ту или иную сторону будет выполнена", — добавил министр.