МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Минфин и Центробанк РФ в следующем году протестируют использование цифрового рубля для ряда бюджетных расходов, Казначейство уже получило соответствующее поручение, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. В Минфине назвали цифровой рубль наличной валютой XXII века

"Буквально на прошлой неделе, в пятницу, мы собирались у Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной главы ЦБ РФ — ред.) по поводу использования цифрового рубля в бюджетном процессе… Договорились, что начиная со следующего года проведем пилоты по отдельным расходам, где будем применять цифровой рубль", — сказал Силуанов.

Он отметил, что цифровой рубль важен в тех отраслях, где нужно обеспечить целевой характер использования бюджетных средств. Это социальные выплаты для граждан, субсидии на закупки или оказание услуг.

"Договорились, что определим несколько таких видов расходов, по которым запустим в следующем году пилот. Казначейство получило соответствующее поручение, Центральный Банк отрабатывает с Казначейством эту задачу", — добавил министр.

Банк России 15 августа запустил пилотный проект с использованием цифрового рубля в реальных операциях. Первая группа участников состоит из 600 человек и 30 предприятий в одиннадцати городах. А в первую тестовую группу банков вошли Альфа-банк, банк "Дом.РФ", "Ингосстрах банк", ВТБ, Газпромбанк, "Киви банк", банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Синара", Росбанк и "ТКБ банк".