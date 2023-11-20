МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Киев рассчитывает получить от Японии финансовую поддержку на сумму 160 миллионов евро для проектов экономического обновления страны, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Шмыгаль обсудил с главой МИД Британии конфискацию российских активов

Ранее глава МИД Японии Ёко Камикава сообщила, что замминистра японского внешнеполитического ведомства Киёто Цудзи и замминистра экономики страны Кадзутика Ивата направились на Украину с визитом вместе с представителями японского бизнеса для встречи с украинской стороной по вопросам восстановления.

"Япония планирует выделить 160 миллионов евро для поддержки проектов экономического обновления Украины. Об этом говорили на встрече с заместителем министра иностранных дел Японии Киёто Цудзи, министром экономики, торговли и промышленности Кадзутика Ивата и представителями японского бизнеса", — сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Премьер также отметил, что в рамках встречи стороны обсудили вопросы восстановления энергетического сектора, разминирования территорий, обновления критической инфраструктуры, а также поддержку бизнеса.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко также выразил надежду на помощь Японии в энергоснабжении страны этой зимой.

В июне был подписан меморандум о восстановлении Украины между министром по делам реконструкции Японии Хиромичи Ватанабэ и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, после чего последний обратился к японским компаниям с просьбой о помощи в энергетическом секторе.