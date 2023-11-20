МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы-демократы и сенаторы-республиканцы США предупредили партнеров на международном форуме по безопасности в Галифаксе, что они не могут выполнить свои обязательства по Украине, пока конгресс не разрешит миграционный кризис на южной границе, передает издание Punchbowl News. В США раскрыли исход конфликта на Украине

"Каждой из групп, с которой мы говорили, мы сказали, что это определит, будет ли финансирование для Украины, Израиля и Тайваня… Потому что как можно прийти домой и сказать, что оправдываете их защиту, но не защищаете свою собственную южную границу? Без надлежащего решения проблемы на границе ничего не сдвинется", — заявил сенатор от республиканской партии Майк Раундс.

Ранее сенатор-республиканец Кевин Крамер сообщил, что никто не поддержит военную помощь Украине до тех пор, пока не будет сокращено количество мигрантов, пересекающих южную границу. Нелегальные пересечения границы между США и Мексикой достигли рекордного уровня, превысив два миллиона случаев, сообщили в журнале.

Однако, администрация президента США Джо Байдена отказалась исполнять законы, направленные на строительство стены на границе с Мексикой, отметили в издании.

Из-за разногласий между сенаторами конгресс не может договориться о постоянном бюджете, поэтому принимаются временные бюджеты. Запрос американского лидера на выделение 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю не был одобрен сенаторами. Сенаторы-республиканцы, в свою очередь, одобрили помощь только Израилю.