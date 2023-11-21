МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России по итогам года достигнет рекордных 440 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба ВТБ прогноз банка. "Вторичка" в России подходит к снижению

"ВТБ актуализировал прогноз по динамике кредитования частного строительства в 2023 году. По новой оценке банка, объем выдач ипотеки на ИЖС достигнет 440 миллиардов рублей, что более чем втрое превзойдет результат прошлого года и станет новым рекордом для сегмента", — говорится в сообщении.

По оценке банка, по итогам января-октября объем выдачи ипотеки на частное домостроение в целом на рынке уже составил около 360 миллиардов рублей, что более чем вдвое превышает результат за 2022 год.

В ВТБ за эти 10 месяцев средства на ИЖС и загородную недвижимость получили более 10,7 тысячи заёмщиков, а общая сумма кредитов составила свыше 69 миллиардов рублей. По объему это почти в два раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Другой банк группы ВТБ – РНКБ – по итогам января-октября предоставил населению на покупку и строительство индивидуального жилья 6,5 миллиардов рублей, что почти в 1,5 раза больше результата годом ранее.

Основным позитивным фактором здесь выступает льготная ипотека, по которой сейчас оформляется подавляющее большинство кредитов на индивидуальное жилье, также указал банк. При этом там указывают, что несмотря на активный рост кредитования ИЖС уровень проникновения ипотеки в сегмент все еще остается низким. Например, в ВТБ доля кредитов на частное жилье от общего объема выдачи в текущем году составляет около 6%.

Такая динамика объясняется сохраняющимися рисками для всех участников рынка. Для физических лиц сдерживающими факторами выступают невысокий уровень цивилизованности сегмента частного строительства, высокие сопутствующие расходы и повышенные требования банков при выдаче кредитов, для девелоперов — высокие затраты на этапе строительства и фактически отсутствующие механизмы проектного финансирования. А активный выход банков на рынок останавливают риски незавершения строительства и более низкая ликвидность загородной недвижимости, пояснили в банке.