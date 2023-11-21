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Доход от остатков на едином казначейском счете превысил триллион рублей
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Свыше 1 триллиона рублей дохода от управления остатками средств на едином казначейском счете с момента его создания в 2021 году уже получено, сообщило Федеральное казначейство. "С... ПРАЙМ, 21.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, казначейство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Свыше 1 триллиона рублей дохода от управления остатками средств на едином казначейском счете с момента его создания в 2021 году уже получено, сообщило Федеральное казначейство.
"С января 2021 года, с момента создания единого казначейского счета, Федеральное казначейство осуществляет управление остатками средств на едином казначейском счете. За неполные три года работы общая сумма доходов от управления остатками средств на едином казначейском счете превысила 1 триллион рублей", — говорится в сообщении в Telegram-канале Казначейства.
Как напомнили в Казначействе, полученные доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете в соответствие с постановлением правительства Российской Федерации зачисляются в доход федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и организациям, определенным правительством.