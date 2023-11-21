МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Свыше 1 триллиона рублей дохода от управления остатками средств на едином казначейском счете с момента его создания в 2021 году уже получено, сообщило Федеральное казначейство. ЦБ планирует продлить спецпорядок выплат дивидендов по акциям компаний

"С января 2021 года, с момента создания единого казначейского счета, Федеральное казначейство осуществляет управление остатками средств на едином казначейском счете. За неполные три года работы общая сумма доходов от управления остатками средств на едином казначейском счете превысила 1 триллион рублей", — говорится в сообщении в Telegram-канале Казначейства.

Как напомнили в Казначействе, полученные доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете в соответствие с постановлением правительства Российской Федерации зачисляются в доход федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и организациям, определенным правительством.