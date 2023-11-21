2023-11-21T13:00:11+03:00
2023-11-21T13:00:11+03:00
2023-11-21T13:00:11+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231121/842324043.html
В России ужесточили взимание налога с дохода по вкладам
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вклады россиян, на которых лежит свыше 1,6 миллиона рублей и доход с которых превышает 150 тысяч рублей в год, будет облагаться новым налогом, пишет издание "Известия". «Таким... ПРАЙМ, 21.11.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, доход по вкладу
https://cdnn.1prime.ru/images/83316/26/833162632.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83316/26/833162632.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83316/26/833162631.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83316/26/833162631.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83316/26/833162619.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83316/26/833162619.jpg
https://1prime.ru/nalogy/20231121/842318405.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Вклады россиян, на которых лежит свыше 1,6 миллиона рублей и доход с которых превышает 150 тысяч рублей в год, будет облагаться новым налогом, пишет издание "Известия".
«Таким образом, все вклады ниже 1,665 млн рублей подпадают под необлагаемую налогом сумму, так как годовой доход от таких депозитов при средней ставке в 9% составит 149 850 рублей», — пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Эксперт добавил, что подобные меры связаны с ужесточением кредитно-денежной политики России и повышением ключевой ставки до 15%. По его словам, по итогу 11 месяцев средняя арифметическая доходность по вкладам составит около 9% годовых, откуда рассчитывается соотношение суммы вклада и его годовой доходности.
Отмечается, что российские власти рассчитывают получить 101 миллиард рублей в результате указанной меры.