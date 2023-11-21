МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Вклады россиян, на которых лежит свыше 1,6 миллиона рублей и доход с которых превышает 150 тысяч рублей в год, будет облагаться новым налогом, пишет издание "Известия". Глава ФНС раскрыл причину налоговых претензий к блогерам

«Таким образом, все вклады ниже 1,665 млн рублей подпадают под необлагаемую налогом сумму, так как годовой доход от таких депозитов при средней ставке в 9% составит 149 850 рублей», — пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эксперт добавил, что подобные меры связаны с ужесточением кредитно-денежной политики России и повышением ключевой ставки до 15%. По его словам, по итогу 11 месяцев средняя арифметическая доходность по вкладам составит около 9% годовых, откуда рассчитывается соотношение суммы вклада и его годовой доходности.

Отмечается, что российские власти рассчитывают получить 101 миллиард рублей в результате указанной меры.