МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Для обеспечения проведения платежей в рамках внешнеэкономической деятельности необходимо как можно скорее создать в стране центр международных расчетов, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. В "Рособоронэкспорте" рассказали о решении проблем в расчетах с заказчиками

"Это инициатива предпринимательского сообщества России, тех, кто непосредственно сталкивается с проблемой платежей при экспортно-импортной деятельности. Это основная проблема сейчас…. Бизнесу как можно скорее нужен центр международных расчетов, который бы мог решать эту проблему", — сказала она на полях форума "Международный день Торговли — 2023" в ТПП РФ.

"Ведь сейчас наши предприниматели встречаются с тем, что российские банки просто отказываются проводить по известным причинам международные платежи", — подчеркнула она.

"Поэтому требуется рычаг, орган, который возьмет на себя ответственность быстро решать все эти вопросы, куда деловые люди обращались бы за помощью. Не в течение месяца, а за 1-2 дня. Ведь от этого зависят поставки продукции", — заметила собеседница агентства.

Это должен быть сервис, который решит проблему, когда деньги застревают или возвращаются, добавила уполномоченный. Сейчас же, по словам Минеевой, каждый решает данную проблему "как может, тратя кучу времени, нанимая какие-то компании, тратя и время, и деньги, это все долго".

"Импортная составляющая пока еще велика, значит, вопрос международных платежей надо оперативно решать", — заключила она.