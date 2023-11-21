МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Жесткая бюджетная и денежная политика нравится не всем, но иначе разгон инфляции в России неизбежен, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе VIII международного форума Финансового университета "Россия и мир: новые стены или новые правила?". Годовая инфляция в Гонконге достигла пика с лета 2022 года

По словам министра, проведение жесткой бюджетной политики в условиях санкционного давления — весьма трудный процесс. "Это очень сложно, друзья, поверьте, пожалуйста", — сказал он.

"Деньги очень нужны. Они нужны на все: и на социалку, и на обеспечение оборонной безопасности, и на технологическое развитие наше, на поддержку субъектов Российской Федерации", — отметил министр. "Мы понимаем, что в этих условиях нужно выбрать приоритеты, проводить ответственную финансовую политику, так же как и Центральный Банк", — сказал он.

"Может быть, кому-то это и не нравится, что ставка повышается. Но нельзя сейчас раскручивать инфляционную спираль, поскольку это ударит по людям, по экономике, съест те доходы и завоевания, которых мы достигли в последние годы. Поэтому это тоже непросто. Нам, может быть, это не нравится, но это абсолютно правильно в нынешней ситуации", — подчеркнул Силуанов.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России — в диапазоне 7-7,5%.

ЦБ РФ в июле начал ужесточать денежно-кредитную политику, в последний раз ставку поднял 27 октября — сразу на 2 процентных пункта, до 15% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на 15 декабря.