ВАШИНГТОН, 21 ноя — ПРАЙМ. Прокуратура в США выдвинула обвинения против крупнейшей криптовалютной биржи Binance в заговоре с целю осуществления денежных переводов без получения необходимой лицензии и несоблюдения программы по борьбе с отмыванием денег, а также нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, указано в обнародованном судебном документе. Binance прекратит поддержку депозитов в рублях

"Первый эпизод: заговор с целью ведения бизнеса по денежным переводам без лицензии и несоблюдении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег", — указано в обвинении.

Второй эпизод, по которому обвиняют биржу, относится к осуществлению самого бизнеса по денежным переводам без получения американской лицензии, а третий — к осознанному нарушению закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, в рамках которого, как утверждают прокуроры, Binance оказывала услуги пользователям в Иране, не имея на это разрешения со стороны минфина США.

Как указано в документе, руководство компании осознанно нарушало американское законодательство с августа 2017 года до октября 2022 года.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил генеральный директор Binance Чанпэн Чжао может уйти со своей должности в рамках соглашения о прекращении министерством юстиции США расследования в отношении биржи. В урегулировании, как отмечалось, будут участвовать минюст США, а также Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance лишился 12 млрд долларов

В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Binance может согласиться на мировое соглашение с министерством юстиции США на сумму в 4 миллиарда долларов. Сделка может стать окончанием расследования ведомства в отношении криптобиржи, которое ведется как минимум с 2018 года. Расследование минюста было сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, в рамках соглашения Чжао признает себя виновным. По данным газеты Wall Street Journal, он должен выступить в суде в Сиэтле во вторник.

Binance — ведущая мировая "блокчейн-экосистема" и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.