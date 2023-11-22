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2023
https://1prime.ru/finance/20231122/842337412.html
Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
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Совет Федерации одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков. Согласно закону, приостановка индексации зарплат затронет судей,... ПРАЙМ, 22.11.2023
общество , финансы, новости, россия, совфед, зарплата, индексация зарплат госслужащих
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков.
Согласно закону, приостановка индексации зарплат затронет судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений ожидается в размере 36 миллиардов рублей.
В Совфеде отметили, что изменения не распространятся на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Согласно заявлению Министерства финансов России, вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно.
Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.