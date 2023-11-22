МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков. Оклад военнослужащих: из чего состоит, будет ли индексация в 2023 году

Согласно закону, приостановка индексации зарплат затронет судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений ожидается в размере 36 миллиардов рублей.

В Совфеде отметили, что изменения не распространятся на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Согласно заявлению Министерства финансов России, вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно.

Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.