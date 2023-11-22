2023-11-22T14:52:04+03:00
2023-11-22T14:52:04+03:00
2023-11-22T14:52:04+03:00
2023
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На Украине назвали объем финансовой помощи, полученной от ЕС
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С начала 2023 году Евросоюз предоставил Украине финансовую помощь на сумму более 16,5 миллиарда евро, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Общая бюджетная поддержка Евросоюза... ПРАЙМ, 22.11.2023
финансы, экономика, новости, украина, евросоюз, финансы, помощь
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. С начала 2023 году Евросоюз предоставил Украине финансовую помощь на сумму более 16,5 миллиарда евро, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Общая бюджетная поддержка Евросоюза нашей стране в этом году уже достигла более 16,5 миллиарда евро. Это помогает нам сохранять экономическую устойчивость", — сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Киев получил очередной ежемесячный транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро из согласованных 18 миллиардов евро на 2023 год.
На данный момент страны Европейского Союза не могут достичь компромисса по поводу дальнейшего финансирования Украины, что может привести к прекращению поддержки из бюджета ЕС с января 2024 года. Некоторые страны требуют отчета от Украины об уже потраченных средствах.