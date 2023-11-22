МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. С начала 2023 году Евросоюз предоставил Украине финансовую помощь на сумму более 16,5 миллиарда евро, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Шмыгаль обсудил с главой МИД Британии конфискацию российских активов

"Общая бюджетная поддержка Евросоюза нашей стране в этом году уже достигла более 16,5 миллиарда евро. Это помогает нам сохранять экономическую устойчивость", — сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Киев получил очередной ежемесячный транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро из согласованных 18 миллиардов евро на 2023 год.

На данный момент страны Европейского Союза не могут достичь компромисса по поводу дальнейшего финансирования Украины, что может привести к прекращению поддержки из бюджета ЕС с января 2024 года. Некоторые страны требуют отчета от Украины об уже потраченных средствах.