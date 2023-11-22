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https://1prime.ru/finance/20231122/842343033.html
В Великобритании заморозили акцизы на алкогольную продукцию
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Министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил в среду о замораживании акцизов на алкогольную продукцию. "Я решил заморозить все акцизы на алкоголь до 1 августа следующего... ПРАЙМ, 22.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил в среду о замораживании акцизов на алкогольную продукцию.
"Я решил заморозить все акцизы на алкоголь до 1 августа следующего года. Это означает отсутствие повышения пошлин на пиво, сидр, вино или спиртные напитки", — заявил он, представляя в палате общин новый финансовый план правительства на следующие полгода. Трансляция велась на сайте британского парламента.