МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил в среду о замораживании акцизов на алкогольную продукцию. В Британии рассказали о "необычном интерьере" в домах военнослужащих

"Я решил заморозить все акцизы на алкоголь до 1 августа следующего года. Это означает отсутствие повышения пошлин на пиво, сидр, вино или спиртные напитки", — заявил он, представляя в палате общин новый финансовый план правительства на следующие полгода. Трансляция велась на сайте британского парламента.