МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Бюджетная система РФ получила от Херсонской области 7,5 миллиарда рублей по состоянию на 22 ноября, из них в федеральный бюджет поступило 0,3 миллиарда рублей, сообщила Федеральная налоговая (ФНС) России. В ФНС исключили "налоговый террор" из-за блокировки активов "уклонистов"

"По состоянию на 22 ноября 2023 года в бюджетную систему РФ от субъекта поступило более 7,5 миллиарда рублей налогов, из них в федеральный бюджет — 0,3 миллиарда рублей, в консолидированный бюджет региона — 2,6 миллиарда рублей, а во внебюджетные фонды РФ — 4,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении по итогам встречи заместителя руководителя ФНС России Константина Чекмышева и губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в Геническе.

Как сообщают в ФНС, на встрече обсудили вопросы регистрации бизнеса и приведения учредительных документов в соответствие с российским законодательством, работу с долгом и систему налогообложения в 2024 году. Кроме того, были намечены планы на будущий год.

"Основная задача — создать комфортные условия и вовлечь в легальную бизнес-среду все хозяйствующие субъекты, которые продолжают работать в регионе без регистрации. Еще одной темой обсуждения стала дорожная карта действий по мотивации сельхозпроизводителей к государственной регистрации, в том числе для получения ими доступа ко всем российским цифровым сервисам и мерам поддержки", — говорится в сообщении.

"Сегодня в регионе работают более 7,8 тысячи представителей бизнеса с учетом самозанятых. Их обслуживание обеспечивается в шести точках присутствия ФНС России в области. Каждая четвертая организация уже внесла изменения в учредительные документы в рамках проводимой совместно с региональными органами власти информационной кампании", — цитирует ФНС Чекмышева.

Он также добавил, что налоговые органы в Херсонской области работают так же, как и в других регионах страны, осуществляя такие же стандартные функции — "они предоставляют весь спектр услуг ФНС России". По словам начальника управления специальных проектов ФНС России Тимура Шиналиева, которые также передаются в сообщении, благодаря скоординированной работе ФНС России и правительства региона задолженность у организаций с госучастием за октябрь 2023 года снизилась более чем в два раза — с 70 до 25 миллионов рублей.

В завершении встречи коллективу региональных налоговых органов был представлен Алексей Груненко, назначенный на должность руководителя УФНС России по Херсонской области, добавляется в сообщении.