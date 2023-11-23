МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Украина потеряла 400 миллионов евро из-за блокирования границы польскими перевозчиками, заявил вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин. Польские фермеры с четверга помогут блокировать границу с Украиной

"Ситуация действительно критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя, по оценке Федерации работодателей Украины, уже сегодня наша экономика понесла ущерб более чем на 400 миллионов евро", — отметил Балин.

Он также отметил, что Ассоциация зафиксировала убытки украинских перевозчиков из расчета утраченной доходности, что составило около 350 евро за простой за сутки.

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

Из-за забастовки движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей. В частности, речь идет о КПП "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская", "Дорогуск — Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения.