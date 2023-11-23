МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Минфин Украины сообщил, что привлек в бюджет порядка 400 миллионов долларов бюджетной помощи под гарантии Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка, финансирование направят на выплаты медработникам и пенсионерам. СМИ раскрыло, откуда Украина возьмет средства на оборону в 2024 году

"В государственный бюджет Украины поступило около 400 миллионов долларов под гарантию Великобритании через Трастовый фонд Всемирного банка PEACE in Ukraine. Привлеченные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления на Украине", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным министерства, финансирование будет направлено на частичную компенсацию расходов госбюджета страны для возмещения выплат пенсий и оплаты труда медработников по программе медицинских гарантий. Уточняется, что кредит предоставляется на льготных условиях на 19 лет с льготным периодом сроком на пять лет.

Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет 2 миллиардов долларов, добавили в министерстве.

Как заявлял 10 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от Европейского союза, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.

Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.