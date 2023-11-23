Bloomberg: конфликт в Газе обойдется Израилю в 48 миллиардов долларов
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Конфликт с Палестиной обойдется Израилю в 48 миллиардов долларов, однако США могут помочь покрыть часть расходов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные израильской финансовой консалтинговой компании Leader Capital Markets.
"Война, которая по подсчетам министерства финансов, обходится экономике на сумму примерно 270 миллионов долларов каждый день, будет стоить бюджету примерно 180 миллиардов шекелей (48 миллиардов долларов) в 2023-2024 годах", — пишет издание.
Фирма предположила, что США смогут покрыть только треть от общих расходов.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
https://1prime.ru/finance/20231123/842353029.html