МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Конфликт с Палестиной обойдется Израилю в 48 миллиардов долларов, однако США могут помочь покрыть часть расходов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные израильской финансовой консалтинговой компании Leader Capital Markets. В Иране призвали мусульманский мир прекратить поставки нефти в Израиль

"Война, которая по подсчетам министерства финансов, обходится экономике на сумму примерно 270 миллионов долларов каждый день, будет стоить бюджету примерно 180 миллиардов шекелей (48 миллиардов долларов) в 2023-2024 годах", — пишет издание.

Фирма предположила, что США смогут покрыть только треть от общих расходов.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.



В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.