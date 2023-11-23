2023-11-23T16:08:12+03:00
2023-11-23T16:08:12+03:00
2023-11-23T16:08:12+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231123/842355652.html
Мишустин заявил об обеспечении сбалансированности бюджета
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Правительству РФ, Госдуме и Совету Федерации удалось обеспечить сбалансированность бюджета РФ на 2024-2026 годы в условиях сохраняющихся внешних вызовов, заявил премьер-министр РФ... ПРАЙМ, 23.11.2023
финансы, новости, михаил мишустин, россия, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительству РФ, Госдуме и Совету Федерации удалось обеспечить сбалансированность бюджета РФ на 2024-2026 годы в условиях сохраняющихся внешних вызовов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
В ходе заседания Мишустин поблагодарил Госдуму и Совет Федерации, которые "проделали очень большую работу по рассмотрению и принятию трехлетнего федерального бюджета, который внесло правительство".
"И важно, что нам вместе удалось обеспечить сбалансированность главного финансового документа в условиях сохраняющихся внешних вызовов", — подчеркнул Мишустин.