МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительству РФ, Госдуме и Совету Федерации удалось обеспечить сбалансированность бюджета РФ на 2024-2026 годы в условиях сохраняющихся внешних вызовов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. Германия лишила Украину самого важного из-за "дыры" в бюджете

В ходе заседания Мишустин поблагодарил Госдуму и Совет Федерации, которые "проделали очень большую работу по рассмотрению и принятию трехлетнего федерального бюджета, который внесло правительство".

"И важно, что нам вместе удалось обеспечить сбалансированность главного финансового документа в условиях сохраняющихся внешних вызовов", — подчеркнул Мишустин.